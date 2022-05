Erneuter Kursrutsch beim Dax

Frankfurt am Main. Auf eine zweitägige Erholung folgte im Dax am Donnerstag der nächste große Kursrutsch. Die Inflationssorgen treiben die Anleger weltweit weiter um, und dies zeigt sich vor allem bei Wachstumswerten etwa aus dem Technologiesektor. Der deutsche Leitindex Dax sackte im frühen Handel um 2,16 Prozent auf 13.530,37 Punkte ab. Für den MDax ging es ähnlich deutlich bergab auf 27.970,13 Zähler. Der EuroStoxx 50 verlor 2,5 Prozent. »Der Dax kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängsten keinen Befreiungsschlag verbuchen«, hieß es von der Landesbank Helaba am Donnerstag. (dpa/jW)