Agrar: Rekordanstieg bei Erzeugerpreisen

Wiesbaden. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im März im Rekordtempo gestiegen. Sie legten im Vergleich zum März 2021 um 34,7 Prozent zu. Das sei der höchste Preisanstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung 1961, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Allein im Vergleich zum Februar sind die Preise demnach um rund 15 Prozent nach oben geklettert. Sowohl die Preise für pflanzliche Erzeugnisse (plus 42,1 Prozent) als auch für tierische Erzeugnisse (plus 29,5 Prozent) stiegen rasant. (dpa/jW)