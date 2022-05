Zum Geschäft

London. Die Popularität der Formel 1 in den USA wächst messbar. Wie die Rennserie am Mittwoch mitteilte, sorgte die Übertragung des Rennens in Miami am vorigen Sonntag für eine Rekordeinschaltquote in den USA. Durchschnittlich 2,6 Millionen Menschen sahen beim Sender ABC den Sieg von Weltmeister Max Verstappen. Nach fünf Saisonrennen 2022 verzeichnete die Formel 1 in den USA durchschnittlich 1,4 Millionen Zuschauer pro Rennen, 49 Prozent mehr als im Vorjahresdurchschnitt und 131 Prozent mehr als 2020. Die Formel 1, die seit 2017 im Besitz der US-amerikanischen Liberty Media Group ist, räumt dem US-Markt eine hohe Priorität ein. Längst etabliert ist das seit 2012 ausgetragene Rennen in Austin/Texas. In diesem Jahr kam Miami hinzu. Ab 2023 wird die Formel 1 ein drittes US-Rennen auf dem berühmten Strip in Las Vegas austragen. (sid/jW)