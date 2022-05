Inflation auf Spitzenwert überall in Europa

Prag. Europaweit vermeldeten Statistikbehörden am Dienstag steigende Lebenshaltungskosten. In Tschechien kletterte die Inflation im April im Jahresvergleich um 14,2 Prozent – der höchste Wert seit 1993. In Dänemark lag die Teuerungsrate im April binnen Jahresfrist bei 6,7 Prozent, dem höchsten Wert seit 1984. In Griechenland schließlich erreichte die Inflation im April mit 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat den höchsten Stand seit 1995. (dpa/jW)