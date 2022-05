Kurseinbruch bei Kryptowährungen

Frankfurt am Main. Digitalwährungen wie der Bitcoin erlebten am Montag Kurseinbrüche. Der Kurs der Internetdevise fiel am Montag auf der Handelsplattform Bitfinex unter 33.300 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar. Auch die Digitalwährung Etherum sank um mehr als zehn Prozent ab und kostete mit rund 2.422 US-Dollar soviel wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten. Der Bitcoin hatte vor wenigen Tagen noch 40.000 US-Dollar gekostet. Analysten machen für den Kurseinbruch den vergangene Woche angehobenen Zinssatz der US-Notenbank Federal Reserve verantwortlich. (Reuters/dpa/jW)