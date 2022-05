DGB-Bundeskongress eröffnet

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Sonntag in Berlin seinen 22. Bundeskongress eröffnet. Wie die Gewerkschaft gleichentags mitteilte, nehmen 400 Delegierte aus den acht Mitgliedsgewerkschaften der Dachorganisation sowie zahlreiche Gäste aus der Bundesrepublik und dem Ausland teil. Auf dem Kongress soll demnach über rund 60 Anträge debattiert und die politischen Leitlinien des Verbands beschlossen werden. Für die nächsten vier Jahre soll außerdem ein neuer DGB-Bundesvorstand gewählt werden. Eröffnet wurde der Kongress mit einer Rede des Vorsitzenden Rainer Hoffmann. Weitere Redner waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Berliner Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (beide SPD). Hoffmann forderte mit Blick auf den »russischen Angriffskrieg« in Europa eine »neue Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur«. Der Kongress endet am Donnerstag. (jW)