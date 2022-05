Inflation in Türkei bei knapp 70 Prozent

Ankara. In der Türkei wächst die Inflation weiter. Die Verbraucherpreise stiegen im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 69,94 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag in Ankara mitteilte. Die Rate hatte im März bei rund 61 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im April um 7,25 Prozent. Die Entwicklung bei Erzeugerpreisen ist dabei besonders gravierend. Im April stiegen diese um gut 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. (dpa/Reuters/jW)