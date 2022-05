Schüsse zwischen Kirgistan und Usbekistan

Bischkek. An der Grenze zwischen den zentralasiatischen Republiken Kirgistan und Usbekistan ist es nach kirgisischen Angaben zu Schüssen gekommen. Drei Kirgisen seien an ihren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, nachdem usbekische Soldaten auf sie geschossen hätten, teilte der kirgisische Grenzschutz am Freitag laut der Nachrichtenagentur TASS mit. Über die genauen Hintergründe des Zwischenfalls wurde zunächst nichts bekannt. Es hieß lediglich, dass sich anschließend Vertreter beider Grenzbehörden getroffen hätten, um den Fall zu klären. (dpa/jW)