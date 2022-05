Der Kameramann Jürgen Jürges wird für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am 24. Juni in Berlin soll er einen Ehrenpreis bekommen. »Jürgen Jürges ist ein Meister des Lichts«, teilte die Deutsche Filmakademie am Donnerstag in Berlin mit. Er arbeitete mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke und Uli Edel zusammen. Geboren wurde Jürges 1940 in Hannover. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Bei der Berlinale 2020 gewann er einen Silbernen Bären für »DAU. Natasha«. Seine aktuellste Arbeit sei der Kurzfilm »Dwa Slowa«, der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entstanden sei, teilte die Filmakademie mit. (dpa/jW)