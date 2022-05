USA: Paypal blockiert linke Portale

New York. Der Onlinebezahldienst Paypal hat wegen missliebiger Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine die Konten unabhängiger linker US-Nachrichtenportale gesperrt. Das Konto von Consortium News sei ohne Ankündigung oder genauere Erklärung blockiert worden, schrieb der Chefredakteur des Portals, Joe Lauria, am 1. Mai. Zur Begründung seien Verstöße gegen Nutzungsbedingungen genannt, wegen möglicher Schadenersatzforderungen solle das Guthaben in Höhe von 9.348,14 US-Dollar für mindestens 180 Tage einbehalten worden. Genauere Angaben habe Paypal nicht machen wollen. Für Lauria, der lange für die Zeitungen New York Times und Wall Street Journal tätig war, steht die Sperrung offensichtlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, die von der herrschenden Meinung abweiche. Consortium News wurde 1995 als eines der ersten leserfinanzierten Nachrichtenportale gegründet. Einige Tage zuvor war bereits das Paypal-Konto des unabhängigen linken Portals Mint Press News gesperrt worden. Auch da wurde das Guthaben einbehalten. (jW)