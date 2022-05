Flughafen BER weiter mit hohem Verlust

Schönefeld. Der Flughafen BER hat im Jahr 2021, dem ersten vollständigen Geschäftsjahr nach seiner Inbetriebnahme, knapp 570 Millionen Euro Verlust gemacht, wie Flughafenchefin Aletta von Massenbach bei der Vorstellung des Geschäftsberichts am Dienstag erklärte. Der Verlust habe sich, gemessen am Vorjahr, fast halbiert, so Massenbach. Das sei jedoch »nur bedingt beruhigend«. Das Eigenkapital sei vollständig aufgezehrt. Mit Hilfe der staatlichen Eigentümer könne der Betrieb weiterlaufen. (dpa/jW)