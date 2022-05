Bericht: BRD liefert Panzerhaubitzen

Berlin. Die Bundesregierung will laut einem Bericht der Welt vom Dienstag sieben moderne Panzerhaubitzen des Modells »2000« an die Ukraine liefern. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Artilleriesystemen mit großer Reichweite solle in Deutschland erfolgen. Die Entscheidung hätten Kanzleramt und Verteidigungsministerium gegen den Rat führender Militärs getroffen, die darauf verwiesen hätten, dass derzeit nur 40 der 119 Exemplare im Bundeswehr-Bestand einsatzfähig seien, so das Blatt. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen am Dienstag zunächst nicht. Derweil sinkt in Deutschland einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL/N-TV zufolge die Zustimmung für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Demnach sprachen sich noch 46 Prozent der Befragten für die Lieferung durch Deutschland aus. Anfang April waren es noch 55 Prozent. (dpa/jW)