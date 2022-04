Ukrainischer Präsident offenbar zum G20-Gipfel eingeladen

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire/dpa Findet Gehör: Wolodimir Selenskij spricht per Videoübertragung im griechischen Parlament (Athen, 7.4.2022)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist nach eigenen Angaben zum Treffen der 20 großen Industrienationen (G20) im Herbst nach Bali eingeladen worden. »Ich bin dankbar für die Einladung zur Teilnahme am G20-Gipfel«, schrieb Selenskij am Mittwoch auf Twitter. Die Einladung habe demnach der indonesische Präsident Joko Widodo in einem Telefongespräch ausgesprochen. Indonesien ist Gastgeber des G20-Gipfels in diesem Jahr. Das Treffen ist für den 15. und 16. November auf der Insel Bali geplant.

Russland ist Mitglied der G20. Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Absicht, zum Treffen zu kommen, sagte die russische Botschafterin in Indonesien, Ljudmila Worobjowa, Ende März. Aus dem Kreml hieß es hingegen später, es sei noch zu früh, darüber zu sprechen. Es sei nicht entschieden. Russlands Finanzminister Anton Siluanow hatte in diesem Monat an einer Sitzung der G20-Finanzminister teilgenommen. Während westliche Industrieländer Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine aus der G20 ausschließen wollen, haben sich Brasilien und China gegen einen Rauswurf gestellt. Die beiden Staaten bilden zusammen mit Russland, Indien und Südafrika die sogenannte BRICS-Gruppierung. (dpa/jW)