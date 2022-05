Berlin. Die Berlin Recycling Volleys haben ein historisches Comeback vollendet und sind zum sechsten Mal in Serie deutscher Volleyballmeister. Der Titelverteidiger gewann am Sonnabend in der mit 8.553 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle auch das fünfte Finalspiel gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen mit 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22). Nach Niederlagen in den ersten beiden Duellen entschied Berlin die Serie damit noch 3:2 für sich. Nie zuvor in der Geschichte der Volleyballbundesliga hatte ein Team einen 0:2-Rückstand in der Finalserie gedreht. Die beiden Finalisten dominieren den deutschen Männervolleyball seit Jahrzehnten. Der SV Bayer Wuppertal war 1997 der letzte Meister, der nicht aus Berlin oder Friedrichshafen kam. (sid/jW)