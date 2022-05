Moskau begleicht Auslandsschulden

Moskau. Russland hat Angaben des US-Finanzministeriums zufolge Schulden im Ausland beglichen und so die Zahlungsunfähigkeit verhindert. Das meldete der Bayerische Rundfunk (BR) am Sonnabend. Um welche Summe es sich handle, sei noch unbekannt. Laut BR habe das russische Finanzministerium kurz zuvor aber darauf verwiesen, dass bis zum 6. Mai 649 Millionen US- Dollar (etwa 615 Millionen Euro) für zwei Anleihen an eine nicht genannte US-Bank fällig seien. Moskau soll die Schulden mit Devisenreserven im Ausland bezahlt haben. Das russische Finanzministerium erklärte, die Zahlung über eine Londoner Filiale der US-Großbank Citigroup abgewickelt zu haben. (jW)