Norwegen: Russische Schiffe ausgeschlossen

Oslo. Norwegen hat eine Schließung seiner Grenzen und Häfen für russische Lkw und Schiffe angekündigt. Das Land schließt sich mit dem Schritt von der Europäischen Union verhängten Sanktionen an, wie das norwegische Außenministerium am Freitag mitteilte. Für russische Fischtrawler, die häufig im Norden Norwegens ihre Fänge an Land bringen, werde aber eine Ausnahme gemacht. Auch für das Archipel Spitzbergen sollen die Sanktionen nicht gelten. (Reuters/jW)