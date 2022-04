Tote Flüchtlinge vor Küste Libanons geborgen

Beirut. Beim Untergang eines Bootes mit Dutzenden Flüchtlingen an Bord vor der Küste des Libanon sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Bereits am Sonnabend hätten Soldaten die Leiche eines jungen Mädchens geborgen, fünf weitere Tote seien am Sonntag geborgen worden, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur ANI. Das Boot war am Samstag nahe der nordlibanesischen Küstenstadt Tripoli gekentert.(dpa/jW)