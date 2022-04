Schweden: Linkspartei will NATO-Referendum

Stockholm. Die schwedische Linkspartei will vor einem NATO-Beitritt des Landes die Bevölkerung befragen. Da eine solch wichtige Entscheidung breiten Rückhalt benötige, sollte es darüber eine Volksabstimmung geben, ob Schweden dem Bündnis beitreten sollte oder nicht, forderte Vänsterpartiet-Chefin Mehrnoosh Dadgostar am Donnerstag morgen im schwedischen Radio. Angesichts einer Tradition der Bündnisfreiheit, die das Land von Kriegen ferngehalten habe, handle es sich um eine äußerst große Frage. Schweden debattiert seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ebenso wie das benachbarte Finnland über einen möglichen Beitritt zur NATO. (dpa/jW)