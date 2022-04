Bericht: Viel Kriegsgerät der USA in Afghanistan

Washington. Die USA haben einem Medienbericht zufolge Militärgerät im Wert von etwa sieben Milliarden US-Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) in Afghanistan zurückgelassen. Nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte im August 2021 seien Flugzeuge, Fahrzeuge, Munition, Waffen und weiteres Gerät den Taliban in die Hände gefallen, berichtete der US-Sender CNN am Mittwoch abend (Ortszeit). Die Angaben stammen demnach aus einem vom US-Kongress in Auftrag gegebenen Bericht des Verteidigungsministeriums. (AFP/jW)