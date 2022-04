Scholz in Japan: Engagement für »freien Indopazifik«

Tokio. Japan und Deutschland wollen sich gemeinsam für einen »freien und offenen Indopazifik« einsetzen. Dies kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Donnerstag in Tokio an. Die Sicherheit Europas und des »Indopazifiks« könnten nicht voneinander getrennt werden, erklärte Kishida. Beide Regierungen wollen vom nächsten Jahr an zu regelmäßigen gemeinsamen Beratungen zusammenkommen, wie Scholz und Kishida ankündigten. (dpa/jW)