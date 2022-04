Nachschlag: Ausbeutung der Ältesten

Thomas Peter/Reuters Konsumieren sollen die formal Pensionierten mit ihrem Niedriglohn auch noch (Tokio, 1.7.2015)

Nicht nur technologisch zeigt die japanische Gesellschaft den Bundesbürgern, wohin die Reise geht. Auch demographisch nimmt Japan aktuelle zentraleuropäische Trends vorweg. Ja, die Menschen dort werden alt und älter – und bleiben oft auch »fit«. Die Kehrseite der Medaille zeigt sich in der am Dienstag morgen ausgestrahlten Reportage für die Reihe »SWR 2 Wissen«. Der ostasiatische Inselstaat verwehrt Senioren eine auskömmliche Rente und erlaubt es Kapitalisten, Beschäftigten ab dem gesetzlichen Pensionierungsalter die Gehälter zu kürzen – »im nationalen Durchschnitt derzeit um 40 Prozent«. Das in Japan kultivierte Arbeitsethos begünstigt diese Form der Ausbeutung ungemein. Viele arbeitende Ältere kommen zu Wort, die der Erwerbsarbeit jenseits der 70 Positives abgewinnen können. Dabei klingt vor allem der Wunsch durch, nicht zu vereinsamen. Kritik kommt von den Gewerkschaften. Ein Ökonom warnt davor, dass Japans Produktivität durch Fortbeschäftigung älterer Menschen weiter leide. (mb)