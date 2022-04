Das letzte Röcheln der Revolution

Bianchetti/Leemage /imago Das Elend ausrotten: François Noël Babeuf (1760–1797)

Ein letzter Versuch, die Französische Revolution aus Sicht der Linken zu retten, war die »Verschwörung der Gleichen«. Nach dem Sturz des Ancien régime, dem Übergang zunächst in eine konstitutionelle Monarchie, dann in eine Republik, der Hinrichtung Ludwigs XVI. als »Bürger Louis Capet«, dem Terrorregime Robespierres und dem Gegenterror der Thermidorianer hatte mit dem fünfköpfigen Direktorium als einer Art Kabinett eine gemäßigte Regierung übernommen, die jedoch sämtliche Errungenschaften der Revolution wieder rückgängig zu machen drohte.

Der Versuch schlug fehl. Am 10. Mai 1796 informierte der Fünferausschuss – eine Art Kabinett des herrschenden Direktoriums – über ein in letzter Minute aufgedecktes »scheußliches Komplott«. Dessen Ziel, so De-facto-Regierungschef Lazare Carnot, sei gewesen, »die französische Verfassung zu stürzen, die Legislative, die Mitglieder der Regierung, die Armeeführung, alle in Paris ansässigen Behörden niederzumetzeln und diese großartige Stadt allgemeiner Plünderung und einem noch grässlicheren Massaker auszuliefern«.

Bis dahin hatten sich Carnot und Kollegen alle Mühe gegeben, die Gerichtsverhandlung gegen die Verschwörer in die gewünschten Bahnen zu lenken. Deren Anführer François Noël Babeuf (genannt Gracchus Babeuf) sah den Prozess als Akt der Reinwaschung, nicht der Rechtsfindung an: Man schrieb das Jahr V der Revolution, die Form müsse schließlich gewahrt bleiben.

Babeuf war Herausgeber der radikalen Zeitschrift Tribun du peuple. Sein Blatt hatte dem Direktorium vorgeworfen, die Uhr zurückzudrehen und das im Juli 1789 hinweggefegte alte Regime wiedereinzuführen. Ebensosehr, wie sich Babeuf seit dem Sturm auf die Bastille für ihre ursprünglichen Ziele engagierte, enttäuschte ihn der weitere Verlauf der Revolution. In einem Manifest forderte er, es müssten »nicht nur die Symptome, die Begleiterscheinungen des Elends, sondern die Wirklichkeit, das Elend selbst, ausgerottet werden«. Als Mittel zum Zweck schloss er Gewalt explizit nicht aus.

Im Polizeiverhör gab Babeuf zu, Urheber sämtlicher umstürzlerischer Schriften zu sein, die bei den Durchsuchungen gefunden wurden. Der Prozess fand nicht in Paris, sondern im 170 Kilometer entfernten Vendôme statt. Der Transport ins Loiretal erfolgte klammheimlich, ebenso die weitere Unterbringung in Zellen unter dem Gerichtsgebäude. Zuschauer zur Verhandlung waren zugelassen, wenn auch unter strengen Auflagen innerhalb einer Zehnmeilensicherheitszone mit zahlreichen Kontrollpunkten.

Die Vorbereitung der Anklagen zog sich monatelang hin. Um so überraschender, dass die ambitionierte Terminierung eingehalten werden konnte und am 27. Mai 1797 alles wie geplant vorbei war, inklusive Vollstreckung der Todesurteile. 47 Angeklagte erschienen vor Gericht, gegen weitere 18 wurde in Abwesenheit verhandelt. Neben Babeuf waren Augustin Alexandre Darthé und Filippo (Philippe) Buonarroti, beide radikale Jakobiner, die prominentesten. Darthé hatte bereits am Sturm auf die Bastille teilgenommen und wirkte später als Ankläger bei Revolutionstribunalen, Buonarroti sollte künftig die Geschichte der »Verschwörung der Gleichen« schreiben.

Dem Direktorium war sehr an der Außenwirkung des Prozesses gelegen. Der Hohe Gerichtshof, in der 1795er Verfassung festgeschrieben, trat in Vendôme erstmalig und anschließend nie wieder zusammen. Eine Geschworenenjury sollte das Urteil fällen, den Angeklagten standen sieben Pflichtverteidiger zur Verfügung. Erstmals in der Rechtsgeschichte wurde ein Prozess komplett von Anfang bis Ende protokolliert, die Akten umfassten mehr als 2.000 Seiten. Gegen die Mitschrift legten zwei Verteidiger Protest ein, da die Stenografen Angestellte des Justizministeriums waren.

Die Staatsanwälte René Viellart und Nicolas Bailly interpretierten die Fakten nach Belieben. Beide bezichtigten, ohne zu differenzieren, die Beschuldigten einer Reihe Vergehen, die sie nach rationalen Gesichtspunkten kaum sämtlich begangen haben konnten. Im weiteren Verlauf wurde die ursprüngliche Anklage erweitert. Es habe Bestrebungen gegeben, die inzwischen aufgehobene und durch eine neue ersetzte Verfassung von 1793 wiederherzustellen – ein Tatbestand, für den das Gesetz die Höchststrafe vorsah. Als Beleg wurde die Aussagen eines von der Polizei in den Verschwörerkreis zuvor eingeschleusten Spitzels herangezogen. Einwände der Verteidigung wies das Gericht mit der spitzfindigen Begründung zurück, der Informant habe nicht unmittelbar an die Polizei, sondern an das Direktorium berichtet. In Buonarrotis nicht immer unvoreingenommenen Bericht ist zu lesen, dass sich bei den neutralen, aus Vendôme und Umgebung stammenden Zuschauern nach anfänglicher Skepsis Sympathie für die Beschuldigten breitgemacht hatte. Vor allem die beiden Ankläger, aber auch Richter Gandon wurden immer wieder mit Unmutsbekundungen bedacht, die mitunter tumultartige Ausmaße annahmen.

Babeuf ahnte, worauf die Verhandlung in seinem Fall hinauslaufen würde, und nutzte sie als politische Bühne. So war sein Schlussplädoyer eher für die Nachwelt als zur Verteidigung bestimmt. Das Direktorium bezichtigte er, mit der neuen Verfassung »den Gesellschaftsvertrag gebrochen« zu haben. Daraus leiteten er und seine Anhänger ein Recht auf Widerstand ab: »Um eine Verletzung des Gesellschaftsvertrags zu verhindern, bedarf es einer Garantie. Diese Garantie kann nur in dem Recht eines jeden einzelnen Bürgers bestehen, über Verstöße zu wachen, sie allen Mitbürgern anzuzeigen, als erster der Unterdrückung zu widerstehen und die anderen zum Widerstand aufzurufen.«

Die Jury befand nur Babeuf und Darthé für uneingeschränkt schuldig. Sieben Mitangeklagten, darunter Buonarroti, gewährte sie »mildernde Umstände«, ohne dies näher zu erläutern. Die Strafe bestand in lebenslanger Deportation. Die Hinrichtung Babeufs und Darthés wurde am darauffolgenden Tag vollzogen.

Letzten Endes verfehlte der Schauprozess seinen Zweck. Die Strategie der Anklage, die Beschuldigten als Terroristen darzustellen, deren ausschließliche Absicht in der Zerstörung der staatlichen Ordnung bestand, verfing nicht bei den Juroren. Zwei Todesurteile bei 65 Angeklagten waren – aus Sicht der Regierenden – für ein inszeniertes Gerichtsverfahren eine recht kümmerliche Ausbeute.

Ebensowenig erreicht wurde das politische Ziel des Prozesses. Sein Ende führte zu keiner Stabilisierung der Regierung gegen eine wie auch immer geartete oder imaginierte Opposition. Zweieinhalb Jahre nach Babeufs Tod war es mit der Herrschaft des Direktoriums vorbei, durch eine Verschwörung ähnlichen Musters, aber unter Führung eines glücklicheren Strategen: Napoléon Bonaparte.