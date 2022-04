Anschläge in Transnistrien

Uncredited/Press Center of the Ministry of Internal Affairs of the Pridnestrovian Moldavian Republic/AP/dpa Vom Pressezentrum des Innenministeriums Transnistriens veröffentlichtes Foto der zerstörten Sendemasten

Die Spannungen in der international nicht anerkannten »Pridnestrowischen Moldauischen Republik« (Transnistrien) an der Grenze zur Ukraine nehmen zu. Nach der Sprengung zweier Radiomasten, mit denen russische Sender übertragen worden waren, sprachen hochrangige Politiker in Moskau von Provokation. »Die Vorgänge in Transnistrien sind eine Provokation mit dem Ziel, Russland noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineinzuziehen«, erklärte beispielsweise der Chef des Duma-Ausschusses für die GUS, Leonid Kalaschnikow. Moskau hat im seit 1992 von der Republik Moldau abgespaltenen Transnistrien Soldaten stationiert.

Bei dem Anschlag auf die Radiomasten im Ort Majak im Rajon Grigoriopol kamen keine Personen zu Schaden, teilte das transnistrische Innenministerium mit. Bereits am Montag abend war es zu einem mutmaßlichen Angriff auf das Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit in der Hauptstadt Tiraspol gekommen. Die Behörden berichteten von Beschuss durch einen tragbaren Granatwerfer. Wegen eines Feiertags seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte am Dienstag eine namentlich nicht genannte »Regierungsquelle« aus Transnistrien, die für den Beschuss des Gebäudes in Tiraspol die Ukraine verantwortlich machte. Demnach seien drei Personen kurz vor dem Anschlag über die Grenze gekommen und danach wieder zurück auf ukrainisches Territorium gereist.

Am Dienstag verhängte der Sicherheitsrat von Transnistrien die höchste Terrorwarnstufe. Laut TASS erklärte der Präsident der nicht anerkannten Republik, Wadim Krasnoselski, es würden Kontrollpunkte an den Eingängen der Städte eingerichtet. »Die Sicherheitsbehörden sind in erhöhter Alarmbereitschaft«, hieß es aus dem Pressebüro von Krasnoselki.

Kiew hingegen warf Russland vor, mit den Anschlägen selbst provozieren zu wollen. Ziel sei es, Panik zu schüren, um dann mit den in Transnistrien stationierten Truppen in die Ukraine einzumarschieren und die Schwarzmeerstadt Odessa anzugreifen, hieß es in einer vom Geheimdienst veröffentlichten Mitteilung. Moskau gehe es darum, die gesamte Südukraine unter seine Kontrolle zu bekommen und eine Landverbindung zur Schwarzmeerhalbinsel Krim herzustellen.