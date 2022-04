Maduro als Chef der PSUV bestätigt

Caracas. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist als Vorsitzender der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) bestätigt worden. Wie der staatliche Fernsehsender VTV berichtete, stimmte am Sonntag (Ortszeit) eine Mehrheit der Delegierten des V. Parteitags in Caracas für den Amtsinhaber. Maduro dankte den Delegierten für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: »Ich verspreche euch ein Höchstmaß an Loyalität, ein Höchstmaß an Demut, ein Höchstmaß an Opferbereitschaft und an Arbeitswillen.« Der 59jährige ist seit 2013 Präsident Venezuelas, 2014 wurde er zum Vorsitzenden der PSUV gewählt. (jW)