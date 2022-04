Eurojust soll mehr Rechte bekommen

Brüssel. Zur Verfolgung angeblicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine soll die EU-Justizbehörde Eurojust neue Befugnisse bekommen. Die EU-Kommission schlug am Montag vor, der Behörde mehr Möglichkeiten beim Sammeln, Speichern und Teilen von Beweisen zu gewähren. »Wir müssen Eurojust verstärken, um sicherzustellen, dass es über die notwendigen Instrumente verfügt, um das Ausmaß der Greueltaten in der Ukraine zu bewältigen«, sagte EU-Kommissionsvize Vera Jourova. (dpa/jW)