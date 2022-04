Spontaner Streik auf Amsterdamer Airport

Amsterdam. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol haben spontane Streiks von Bodenpersonal der Fluggesellschaft KLM am Sonnabend zu Flugausfällen und Verzögerungen geführt. Reisende wurden am Vormittag aus Sicherheitsgründen aufgerufen, nicht mehr zu kommen, das Terminal sei zu voll. Die Aktion zum Ferienstart hatte zu langen Schlangen vor den Check-in-Schaltern und den Sicherheitskontrollen geführt. Zu dem nicht mit den Gewerkschaften koordinierten Streik hatten sich rund 150 KLM-Mitarbeiter entschlossen, die für die Gepäckabfertigung zuständig sind, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. (dpa/jW)