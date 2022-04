Indonesien stoppt Export von Palmöl

Jakarta. Mit einem Exportstopp für Palmöl will Indonesien als weltgrößter Produzent des begehrten pflanzlichen Rohstoffs Knappheit und steigende Preise im eigenen Land bekämpfen. Das Ausfuhrverbot solle am kommenden Donnerstag in Kraft treten, kündigte Präsident Joko Widodo am späten Freitag abend an. Wenn sich der Markt im Land stabilisiert habe und Speiseöl wieder zu erschwinglichen Preisen verfügbar sei, werde er die Entscheidung neu bewerten, ergänzte er. Angesichts knapper Bestände war der Speiseölpreis in dem Land stark gestiegen. Das löste Proteste aus. (dpa/jW)