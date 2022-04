Irakische Armee nimmt Journalisten fest

Bagdad. Die irakische Armee hat zwei ausländische Journalisten festgenommen. Das meldete das in Berlin ansässige Zentrum für kurdische Öffentlichkeitsarbeit laut Nachrichtenagentur ANF am Sonnabend. Die Festnahme der Deutschen Marlene F. und des Slowenen Matej K. habe bereits am Mittwoch im jesidischen Siedlungsgebiet Sindschar (kurdisch: Sengal) im Nordirak stattgefunden. Mittlerweile seien die Journalisten, die sich den Angaben nach seit mehreren Monaten für eine Recherche in der Region aufhielten, in die irakische Hauptstadt Bagdad überstellt worden. (jW)