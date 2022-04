Tote nach Explosion in Nordafghanistan

Kabul. In der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif sind mindestens zehn Menschen bei einer Explosion in einer Moschee getötet worden. 32 weitere Verletzte seien in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, sagte der Gesundheitsdirektor der Provinz, Nadschibullah Tawana, am Donnerstag dpa. Genauere Informationen zum Ursprung der Explosion waren zunächst unklar. Auch in der Hauptstadt Kabul und in der nördlichen Provinz Kundus gab es am Donnerstag Detonationen mit Verletzten. Bereits am Dienstag hatte es in der Hauptstadt Kabul einen verheerenden Anschlag auf eine Schule gegeben, bei dem zahlreiche Menschen getötet wurden.(dpa/jW)