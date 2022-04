China unterzeichnet ILO-Konventionen

Beijing. Chinas Parlament hat zwei Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Der ständige Ausschuss des Volkskongresses stimmte in Beijing für die Annahme des »Übereinkommens über Zwangs- und Pflichtarbeit« von 1930 und des »Übereinkommens über die Abschaffung der Zwangsarbeit« von 1957, wie das Parlament am Donnerstag auf seiner Webseite berichtete. China ist zwar Mitglied in der UN-Organisation, hatte die beiden Konventionen bisher aber nicht ratifiziert.(dpa/jW)