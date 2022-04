Iran: Mutmaßliche Spione Israels verhaftet

Teheran. Drei mutmaßliche Spione des Mossad sind im Südosten des Irans verhaftet worden. Das gab das Geheimdienstbüro der Stadt Sahedan laut der Nachrichtenagentur Fars am Donnerstag bekannt. Die drei sollen geheime Dokumente an den israelischen Geheimdienst weitergeleitet haben. Ihre Nationalität wurde in dem Fars-Bericht nicht genannt. Immer wieder gibt es Berichte über Festnahmen, Verhaftungen und auch Hinrichtungen von Iranern, die angeblich als Agenten für den israelischen Geheimdienst Mossad oder den US-Geheimdienst CIA gearbeitet haben. (dpa/jW)