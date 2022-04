Dänemark schickt 1.000 Soldaten nach Lettland

Kopenhagen. Das dänische Parlament hat Pläne der Regierung abgesegnet, angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine bis zu 1.000 Soldaten in das baltische NATO-Land Lettland zu entsenden. Die Kammer in Kopenhagen stimmte am Donnerstag mit breiter Mehrheit für eine entsprechende Beschlussvorlage der Regierung. Es handle sich um ein klares Signal an die baltischen Staaten, dass Dänemark deren Sicherheitssituation ernst nehme, sagte der dänische Außenminister Jeppe Kofod. Es wird damit gerechnet, dass sich das Kampfbataillon bereits Anfang Mai dem NATO-Kommando in Lettland anschließt. (dpa/jW)