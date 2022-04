Eurostat: Handelsdefizit in Euro-Zone

Luxemburg. Die Euro-Zone hatte im Februar bereits den vierten Monat in Folge ein Handelsdefizit vorzuweisen. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch bekanntgab, wurde der Wert der Exporte um den der Einfuhr von Waren um 7,6 Milliarden Euro überstiegen. Im Vorjahr hatte noch ein Überschuss von 23,6 Milliarden Euro bestanden. Zuletzt hatte es in der Euro-Zone im Jahr 2011 für mehrere Monate in Folge ein Handelsdefizit gegeben. Als Hauptgrund für die negative Bilanz gelten die steigenden Energiepreise. Im Februar legte der Wert der Importe dadurch um 38,8 Prozent auf mehr als 223 Milliarden Euro zu. (Reuters/jW)