USA: Managergehälter um 31 Prozent gestiegen

Boston. Die durchschnittlichen Gehälter von Topmanagern in den USA stiegen einer Studie des Unternehmens Equilar zufolge im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf einen Rekordwert von 20 Millionen Dollar. Viele US-Unternehmen hätten sich während der Pandemie gut entwickelt, was zu den Gehaltserhöhungen beigetragen habe, so die Studie. Höhere Umsätze und gestiegene Aktienkurse hätten die Vergütungen angetrieben. Laut Equilar verdienten die Firmenchefs 2021 das 254fache des Gehalts eines durchschnittlichen Beschäftigten. (Reuters/jW)