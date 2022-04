Dänemark will Gasförderung erhöhen

Kopenhagen. Dänemark will die Förderung von Erdgas in der Nordsee kurzfristig erhöhen. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen begründete das Vorhaben am Dienstag mit der Abkehr von russischen Gaslieferungen. Die Regierung hält eine Steigerung der Förderung um 25 Prozent für möglich, eine Unabhängigkeit von Gasimporten aus Russland könne bereits im nächsten Jahr erreicht werden. Wie aus einem Regierungsvorschlag hervorgeht, könne Dänemark 2023, sollten die Förderanlagen auf dem »Tyra«-Feld nach Renovierungen 2023 wieder in Betrieb genommen werden, mehr Gas fördern als verbrauchen. (dpa/Reuters/jW)