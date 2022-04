Gebäudereiniger fordern höheren Mindestlohn

Frankfurt am Main. Sauberkeit hat ihren Preis und rettet Leben. Betriebsräte im Gebäudereinigerhandwerk fordern die Aufnahme von Gesprächen zum Branchenmindestlohn noch in diesem Jahr. Wie aus einer Meldung der IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) von Donnerstag hervorgeht, haben sich Betriebsräte aus verschiedenen Gebäudereinigungsfirmen beim runden Tisch über den geplanten gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro informiert. Alle seien sich darüber einig gewesen, dass die »IG BAU schon 2020 aus gutem Grund die zwölf Euro Stundenlohn als tariflichen Mindestlohn in ihrem Tarifvertrag festgeschrieben« hat. Deshalb fordern sie bereits in diesem Jahr die Aufnahme von Gesprächen mit den Arbeitgebern über eine Erhöhung des Stundenlohns vor 2023. (jW)