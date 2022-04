Großeinsatz gegen »Köpi«-Aktivisten

Berlin. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot in der Nacht zum Sonnabend das Gelände des ehemaligen »Köpi«-Wagenplatzes in Berlin-Mitte geräumt. Aktivisten sollen die Umfriedung umgerissen, Baufahrzeuge und Container bestiegen sowie Transparente aufgespannt haben. Außerdem sollen sie Stacheldraht und Feuerlöscher auf das Gelände geschafft haben. Die Polizei nahm insgesamt 15 Männer und Frauen vorübergehend fest und ermittelt wegen Landfriedens- und Hausfriedensbruchs. Aktivisten veröffentlichten noch am Freitag abend eine Stellungnahme, in der sie die Rückgabe des »­Köpi«-Wagenplatzes fordern. Das Camp war bereits am 15. Oktober brutal geräumt worden. Dort lebten Menschen in Bauwagen neben einem seit 1990 besetzten Altbau. (dpa/jW)