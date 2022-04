Russland: Zentralbank lockert Devisenkontrolle

Moskau. Russlands Zentralbank­chefin Elwira Nabiullina hat weitere Lockerungen bei der Devisenkontrolle zugesichert. »Wir können in der nächsten Zeit nicht auf alle Elemente der Devisenkontrolle verzichten. Aber die Kontrolle muss so austariert werden, dass sie zwar alle Risiken abdeckt, aber die normale Außenhandelstätigkeit nicht beeinträchtigt«, sagte Nabiullina am Montag bei einer Anhörung im russischen Parlament, der Staatsduma. Laut Nabiullina kann die Zentralbank nur noch über rund die Hälfte ihrer Gold- und Devisenreserven verfügen. (dpa/jW)