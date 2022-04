Krieg: Deutsche Firmen finanziell belastet

Mannheim. Fast 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland erwarten finanzielle Belastungen infolge des Ukraine-Kriegs. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichen German-Business-Panel-Monitor für den April hervor, an dem sich rund 1.000 Unternehmen beteiligten. Seit dem Krieg seien die Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich eingebrochen, heißt es in der Studie. (dpa/jW)