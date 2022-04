Studie: Rezessionsrisiko in BRD deutlich gestiegen

Düsseldorf. Die Gefahr einer Rezession in Deutschland ist nach einer aktuellen Studie aufgrund des Ukraine-Kriegs und der aktuellen Coronawelle in China deutlich gestiegen. »Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, hat sich in den vergangenen Wochen fast verdreifacht«, warnte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag. Es sei von 23,9 Prozent Anfang März auf jetzt 65,4 Prozent gestiegen. »Das ist der höchste Wert seit März 2020«, betonte das IMK. (dpa/jW)