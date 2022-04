GB: Inflationsrate bei über sieben Prozent

London. Der bereits starke Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Großbritannien noch einmal beschleunigt. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, stieg die Inflation im März gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent. Es ist die höchste Rate seit Beginn der Aufzeichnung 1997. Im Januar hatten die Preise um 5,5 Prozent zugelegt, im Februar waren die Verbraucherpreise bereits um 6,2 Prozent gestiegen. Laut ONS stiegen sie bei Sprit, Metallen und Gebrauchtwagen, im Gastgewerbe sowie bei Möbeln und Kleidung. (dpa/jW)