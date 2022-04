Hessen: Anklage wegen rechter Anschlagspläne

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Anführer des hessischen Ablegers der rechtsterroristischen »Atomwaffen Division« erhoben. Der Beschuldigte Marvin E. soll Anschläge mit Sprengsätzen und Schusswaffen in der BRD geplant haben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. E. war am 16. September 2021 festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird die versuchte Gründung einer terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. (AFP/jW)