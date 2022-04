Zoll hebt Waffenlager in Hessen aus

Frankfurt am Main. Der Zoll in Frankfurt am Main hat bei Razzien im Raum Kassel ein Waffenlager mit 16 Waffen ausgehoben. Ein 63jähriger soll diese aus Osteuropa eingeführt haben, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Unterstützung soll er von einem 40jährigen erhalten haben. Die Beamten beschlagnahmten demnach vergangene Woche in Lagerräumen und Wohnungen Pistolen, halbautomatische Schusswaffen und Repetierflinten. Darüber hinaus entdeckten sie Kriegswaffen, Waffenteile sowie Munition und Spezialwerkzeuge zum Bearbeiten von Waffen. Der 63jährige soll die Waffen unerlaubt verändert und illegal besessen haben. (dpa/jW)