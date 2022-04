NRW: Warnstreiks an Unikliniken

Oberhausen. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wurden Warnstreiks an Unikliniken am Mittwoch fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich Beschäftigte an den Kliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Die Beschäftigten hätten der NRW-Landesregierung mit dem »Notruf Entlastung NRW« im Januar ein 100-Tage-Ultimatum bis zum 1. Mai 2022 gestellt, hatte Verdi-Landeschefin Gabriele Schmidt im Vorfeld mitgeteilt. Der »Arbeitgeberverband« des Landes habe nicht auf die Aufforderungen, Tarifverhandlungen aufzunehmen, reagiert. Ab Mai könnten demnach unbefristete Streiks folgen. (dpa/jW)