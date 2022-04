Prozess wegen »Reichsgründungsfeier«

Bad Dürkheim. Wegen einer illegalen »Reichsgründungsfeier« am Kallstadter Bismarckturm vor gut einem Jahr soll sich an diesem Mittwoch ein Neonazi vor dem Amtsgericht Bad Dürkheim verantworten. Wie Die Rheinpfalz am Dienstag abend online berichtete, wirft die Staatsanwaltschaft dem früheren NPD-Funktionär vor, die unangemeldete Kundgebung organisiert und so eine Straftat begangen zu haben. Per Strafbefehl war dem Mann demnach zunächst eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro zugedacht gewesen. Weil er sich damit nicht habe abfinden wollen, kommt es zum Prozess. Der Neonazi habe dieses Jahr offenbar wieder so eine Kundgebung organisieren wollen. (jW)