Festnahmen in Türkei wegen Terrorvorwürfen

Istanbul. Die türkische Polizei hat 46 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu terroristischen Gruppierungen festgenommen, darunter ehemalige Funktionäre der linken und unter Kurden verankerten Oppositionspartei HDP. Ihnen werde unter anderem finanzielle Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara habe die Festnahme von insgesamt 91 Verdächtigen in 13 Provinzen angeordnet. Die HDP äußerte sich zunächst nicht zu den Festnahmen. Tausende ihrer Mitglieder sitzen unter anderem wegen Terrorvorwürfen in türkischen Gefängnissen. Der Partei droht zudem ein Verbot. (dpa/jW)