Putin: Wirtschaftskrieg gegen Russland gescheitert

Blagoweschtschensk. Russlands Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass der westliche Wirtschaftskrieg gegen sein Land gescheitert sei. »Dieser Blitzkrieg, auf den unsere Missgönner gesetzt haben, ist natürlich fehlgeschlagen, das ist offensichtlich«, sagte Putin am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko auf dem Weltraumbahnhof Wostotschni in der Amur-Region im Osten Russlands. Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden »fest auf beiden Beinen«. Zu den ökonomischen Beziehungen mit Belarus sagte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur TASS, diese würden sich trotz des »Drucks von außen« erfolgreich entwickeln. Lukaschenko erklärte, »keine Sanktionen können uns beugen oder vom Pfad abbringen«. Russland könne immer auf Belarus zählen, so Lukaschenko. (dpa/jW)