Katar: »Westliche Standards« auf dem Bau

Doha. Das Gewerkschaftsnetzwerk BHI bescheinigte Katar »beim Arbeits- und Gesundheitsschutz mittlerweile westeuropäischen Standard«. Wie die Tagesschau am Sonnabend berichtete, bezog sich der deutsche BHI-Vizepräsident Dietmar Schäfers in einer Mitteilung seiner Organisation dabei auf Informationen der Gastarbeiter selbst. Diese berichteten, dass sich ihre Situation »deutlich verbessert« habe. Kontrollen führe der BHI laut Tagesschau ausschließlich auf WM-Baustellen durch, wo unter zwei Prozent aller Gastarbeiter in Katar arbeiten würden. (jW)