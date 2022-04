Studie: Anteil Selbständiger steigt

Frankfurt am Main. Nach Daten der staatlichen Förderbank KfW realisierten 607.000 Menschen ihre Ideen zur »Existenzgründung«. Das waren 70.000 oder 13 Prozent mehr als im Krisenjahr 2020. Das Gründungsgeschehen habe in etwa das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 erreicht, berichtete KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Montag. Der Anteil sogenannter Chancengründungen stieg der KfW zufolge auf 82 Prozent (2020: 80 Prozent). Der von Notgründungen sank auf 15 Prozent. Als Notgründer werden diejenigen bezeichnet, die sich mangels besserer Erwerbsalternativen selbständig machen. (dpa/jW)