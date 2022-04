Sri Lanka: Suche nach neuer Regierung

Colombo. In Sri Lanka geht die Suche nach einer neuen Regierung weiter. Drei Parteien, die sich kürzlich aus der Regierungskoalition zurückgezogen haben, sprachen sich am Montag für die Bildung einer Interimsregierung mit einem neuen Premierminister aus, während die Wirtschaftskrise des Landes weiter anhält. Der von Schulden geplagte Inselstaat leidet unter Strom-, Brennstoff-, Lebensmittel- und Medikamentenknappheit, da es an Geld für Importe fehlt. Das Land hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) und Länder wie Indien und China um dringende finanzielle Hilfe gebeten. Mahinda Rajapaksa hatte vergangene Woche sein Kabinett aufgelöst, sein Posten blieb davon unberührt. (Reuters/jW)